Алаудинов раскрыл, сколько осталось до полного освобождения Курской области

Вооруженным силам России осталось вытеснить украинские войска из трех населенных пунктов Курской области, сообщил ТАСС замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
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