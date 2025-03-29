Политика как он...
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Политика как она есть

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Алаудинов раскрыл, сколько осталось до полного освобождения Курской области

Алаудинов раскрыл, сколько осталось до полного освобождения Курской области

Вооруженным силам России осталось вытеснить украинские войска из трех населенных пунктов Курской области, сообщил ТАСС замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

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Комментарии
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Tania Еременко
А Герасимов доложил Путину что уже освободили...??? Я - в шоке.
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17 час.
Владимир Соловьев
Алаудинов прошёл не только военную, но и политическую школу на СВО и становится политиком Российского масштаба.
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17 час.
людмила михайлик
Какой быстрой победы можно ждать от генералов, которые выпустили укров в Россию
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16 час.
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