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В России вводятся единые правила установки камер для фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения

В России вводятся единые правила установки камер для фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения

С 1 сентября в России изменится порядок установки камер на дорогах. Теперь региональные власти и владельцы дорог смогут самостоятельно принимать решение об установке таких устройств, но при условии согласования этих решений с ГИБДД.

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