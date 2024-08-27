Министерство пр...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Свежие комментарии

Сергей Кравцов: «Присуждение премий 1250 лучшим педагогам России подчеркивает статус профессии учителя»

Сергей Кравцов: «Присуждение премий 1250 лучшим педагогам России подчеркивает статус профессии учителя»

Денежные поощрения в размере 200 тыс. рублей присуждены 1250 педагогам из разных регионов России. Выплата премий осуществляется согласно Указу Президента Российской Федерации из федерального бюджета и не облагается налогом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх