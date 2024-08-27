Сергей Кравцов: «Присуждение премий 1250 лучшим педагогам России подчеркивает статус профессии учителя»

Денежные поощрения в размере 200 тыс. рублей присуждены 1250 педагогам из разных регионов России. Выплата премий осуществляется согласно Указу Президента Российской Федерации из федерального бюджета и не облагается налогом.
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