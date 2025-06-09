Мэр Красноярска Логинов задержан: чем он знаменит

Задержан глава Красноярска Владислав Логинов. Его подозревают в получении взятки. «ФедералПресс» изучил биографию градоначальника и вспомнил, чем он отличился на своем трудовом пути и какие «тревожные звоночки» окружали его в последнее время.
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