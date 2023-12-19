Что сулит скандинавским странам вступление в НАТО?

«Швеция становится «плацдармом наступления» НАТО против России – правящая элита обманула шведский народ», – заявил известный шведский общественный деятель, писатель и инженер Ларс Бёрн в интервью шведскому телеканалу SWEBBTV.
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