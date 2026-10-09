Трамп раскрыл секрет: почему США так нуждались в российском топливе

Вчера в Белом доме раздались необычные слова от президента США Дональда Трампа. В разговоре с журналистами он не только поблагодарил российского коллегу Владимира Путина за масштабную сделку по поставкам дизельного топлива, но и признал, что США действительно нуждались в таком сотрудничестве.