Трамп раскрыл секрет: почему США так нуждались в российском топливе

Вчера в Белом доме раздались необычные слова от президента США Дональда Трампа. В разговоре с журналистами он не только поблагодарил российского коллегу Владимира Путина за масштабную сделку по поставкам дизельного топлива, но и признал, что США действительно нуждались в таком сотрудничестве.
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