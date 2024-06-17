Уже меньше 9 дней: что произойдет 22 июня и почему россиян просят покинуть свои дома Евгения КомароваИюнь в 2024 году оказывается необыкновенно насыщенным событиями для всех поклонников астрономии и звездного неба.
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