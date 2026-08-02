Поддержка продолжает падать Пока в Белом доме продолжают искать новые аргументы в пользу продолжения войны с Ираном, американцы всё меньше понимают, зачем она вообще нужна.
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Поддержка продолжает падать Пока в Белом доме продолжают искать новые аргументы в пользу продолжения войны с Ираном, американцы всё меньше понимают, зачем она вообще нужна.
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