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Children's Hospitals To Begin Offering Restorative Care For Detransitioners

Children's Hospitals To Begin Offering Restorative Care For Detransitioners

Children's Hospitals To Begin Offering Restorative Care For Detransitioners Authored by Darlene McCormick Sanchez via The Epoch Times, When Texas Children's Hospital's "detransition clinic" opens in Houston, it will become the first facility of its kind, giving patients who regret life-altering procedures a chance at restorative care.

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