Принц Гарри, не афишируя, побывал на Украине — The Telegraph

Не объявленный визит на Украину совершил британский принц Гарри, сообщила 10 апреля The Telegraph. Гарри с сопровождавшими его четырьмя ветеранами побывал в львовской клинике Superhumans Centre, где проходят лечение раненые солдаты.
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