Модели из Аргентины посоветовали уменьшить бюст из-за нагрузки на спину

53-летней аргентинской рок-исполнительнице, телеведущей и модели Сабрине Саброк врачи порекомендовали немедленно уменьшить грудь – в противном случае женщину уже в ближайшем будущем ждут серьезные проблемы с позвоночником, сообщает Daily Mail.
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