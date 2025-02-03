Минивэн настиг мужчину на краю проезжей части.В Копейске Челябинской области пешеход погиб под колёсами иномарки.
Обогнал и сбил насмерть: под Челябинском погиб пешеход
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Дмитрий Гурин
"ДТП произошло в тёмное время суток, погибший был одет в одежду тёмных тонов без световозвращающих элементов." ......и это будет крутая отмазка для водятла торопыги. Все равно вкатать убийство по неосторожности, чтоб у других водятлов мозги после зимы проснулись.
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