Обогнал и сбил насмерть: под Челябинском погиб пешеход

Дмитрий Гурин

"ДТП произошло в тёмное время суток, погибший был одет в одежду тёмных тонов без световозвращающих элементов." ......и это будет крутая отмазка для водятла торопыги. Все равно вкатать убийство по неосторожности, чтоб у других водятлов мозги после зимы проснулись.