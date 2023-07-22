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В ночь на субботу в шести областях Украины объявляли воздушную тревогу

В ночь на субботу, 22 июля, в шести областях Украины объявлялась воздушная тревога. Соответствующая информация была опубликована на онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации.

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