Аргументы недели

98 710 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Петров
    Жидов корчит от русского патриотизма. Якеменко - из них.О политической вы...
  • HotRS
    Нестандартно и значимо это раздолбать самый главный общественный сортир в центре Киева. Всех обляпает содержимым и он...Зампред Совбеза М...
  • HotRS
    На наших каналах ошиваются в основном "чего изволите?".О политической вы...

Минобороны: Россия пресекла попытку ВСУ атаковать объекты на территории Крыма 17 беспилотниками

Минобороны: Россия пресекла попытку ВСУ атаковать объекты на территории Крыма 17 беспилотниками

Российские силы остановили попытку Киева совершить при помощи 17 беспилотных летательных аппаратов террористическую атаку на объекты в Крыму.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх