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Спасти НПЗ: Москва снимет запрет на экспорт бензина раньше, чем планировалось

Спасти НПЗ: Москва снимет запрет на экспорт бензина раньше, чем планировалось

На внутреннем рынке нефтепродуктов в России сложилась двойственная ситуация. Для поддержания стабильности он требует сохранения запрета на экспорт, одновременно с этим важнейшая сфера и отрасль сырьевой промышленности требует помощи правительства ради спасения положения.

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