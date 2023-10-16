Вчера завершилось судебное заседание по делу главы бывш. "Мемориала" (ликвидирован судом в конце 2021 года) Олега Орлова о дискредитации ВС России.
"Жгучий стыд за Россию". Советские диссиденты показали истинное лицо
Комментарии
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лл
лина любимцева
Стыдно было за Россию, когда ельцины и гозманы царили в России... Это да....
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1 час.
Tania Еременко
Гозман - такая сво лочь, что слов для него жаль.
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55 мин.
Гарий Щерба
ВШИ , КОТОРЫХ НАДО ДАВИТЬ ...!!! Надо СРОЧНО ПРИНИМАТЬ ЗАКОН о ЛИШЕНИИ гражданства вот таких вот ,,МЕМОРИАЛЬНЫХ,, ПОДОНКОВ .........
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14 мин.
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