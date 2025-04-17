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Китай

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В Минобороны КНР предупреждают о "невыносимой цене" за вмешательство во внутренние дела Китая

Пекин, 16 апреля /Синьхуа/ -- В Министерстве обороны КНР в среду предупредили, что те, кто продолжает разыгрывать "тайваньскую карту" с целью вмешательства во внутренние дела Китая или даже самонадеянно устраивать военные провокации, неизбежно заплатят "невыносимую цену".

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