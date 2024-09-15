Юрий Кот: России жизненно необходима перезагрузка элит

Игорь Максаков В СССР в понятие "элита" входили заслуженные люди страны, врачи, писатели, учёные и далее по списку, а сейчас слово элита это млять сплошное кичливое ворьё, паразиты на теле страны и поработители честных людей. Пора эту "элиту" упаковать в воронки и увезти с глаз долой под зоркий глаз полярной совы!

Скороход Наталья Николаевна Все определения перевёрнуты с ног на голову, начиная с конца 20 века. Это делалось и делается сознателько. Поэтому необходимо отсеивать шелуху.