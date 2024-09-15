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Юрий Кот: России жизненно необходима перезагрузка элит

Юрий Кот: России жизненно необходима перезагрузка элит

На свадьбе дочери замруководителя Росреестра Москвы жениха пугали отправкой на СВО, если он хоть как-то обидит жену.

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Комментарии
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Игорь Максаков
В СССР в понятие &quot;элита&quot; входили заслуженные люди страны, врачи, писатели, учёные и далее по списку, а сейчас слово элита это млять сплошное кичливое ворьё, паразиты на теле страны и поработители честных людей. Пора эту &quot;элиту&quot; упаковать в воронки и увезти с глаз долой под зоркий глаз полярной совы!
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43 мин.
Скороход Наталья Николаевна
Все определения перевёрнуты с ног на голову, начиная с конца 20 века. Это делалось и делается сознателько. Поэтому необходимо отсеивать шелуху.
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39 мин.
Elena Dmitrieva
России вообще не нужны элиты. И почему сбежавшие украинцы нам указывают что нам срочно нужно? Свою страну просрали, но других учат как надо жить.
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6 мин.

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