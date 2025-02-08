Самый массовый самоходный миномёт M1064A3 в армии США M1064 на огневой позицииВооружённые силы США располагают большим количеством миномётов разных типов и калибров, возимых и носимых.
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Самый массовый самоходный миномёт M1064A3 в армии США M1064 на огневой позицииВооружённые силы США располагают большим количеством миномётов разных типов и калибров, возимых и носимых.
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