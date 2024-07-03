Daily Moscow
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Daily Moscow

252 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вар Фарин
    А вот этого финского уёбка не должно даже и волновать, что Россия и Китай должны сделать. Выбрали тебя твои финорезы ...Президент Финлянд...
  • Вовладар Даров
    Орбан хочет Карпаты, поэтому и печется!))Reuters: Орбан за...
  • Eduard
    И что? А где расмледования по взрывам потоков?В ООН обвинили Ро...

Голикова: в России производится 63% продаваемых лекарств

Голикова: в России производится 63% продаваемых лекарств

Как рассказала в ходе сессии по нацпроекту «Новые технологии сбережения здоровья» вице-премьер РФ Татьяна Голикова, 63% продаваемых в России лекарств производятся в стране, а 46% из них — по полному циклу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх