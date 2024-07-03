Голикова: в России производится 63% продаваемых лекарств

Как рассказала в ходе сессии по нацпроекту «Новые технологии сбережения здоровья» вице-премьер РФ Татьяна Голикова, 63% продаваемых в России лекарств производятся в стране, а 46% из них — по полному циклу.
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