Ignio.com Рак. Еженедельный ювелирный гороскоп за 2 - 8 декабря

В ближайшие несколько дней вам звезды не советуют носить ювелирные изделия, выполненные из металла. Не расстраивайтесь, у вас все равно останется множество вариантов: стильные украшения из дерева, бисера, кожи и пластика.
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