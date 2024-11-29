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Ignio.com Рак. Еженедельный ювелирный гороскоп за 2 - 8 декабря

Ignio.com Рак. Еженедельный ювелирный гороскоп за 2 - 8 декабря

В ближайшие несколько дней вам звезды не советуют носить ювелирные изделия, выполненные из металла. Не расстраивайтесь, у вас все равно останется множество вариантов: стильные украшения из дерева, бисера, кожи и пластика.

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