В Кремле рассказали о планах по контактам России и США в Эр-Рияде

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Контакты РФ и США в Эр-Рияде, прежде всего, будут о восстановлении всего комплекса российско-американских отношений и подготовке возможной встречи по Украине, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.