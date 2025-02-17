В Кремле рассказали о планах по контактам России и США в Эр-Рияде

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Контакты РФ и США в Эр-Рияде, прежде всего, будут о восстановлении всего комплекса российско-американских отношений и подготовке возможной встречи по Украине, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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