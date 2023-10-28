Erid: 2VtzqwTbVXk Основателями села Саранпауль были переселенцы из села Ижмы. Жители называли свой поселок «Ляпин», а манси, жившие недалеко от Ляпина, стали именовать его «Саранпауль», что означает зырянская деревня (зыряне – устаревшее название народа коми).