Тренер Балахнин о победе "Спартака" над "Ростовом": дальше некуда было падать

Бывший главный тренер "Ростова" Сергей Балахнин признался, что не стал бы связывать крупную победу московского "Спартака" над ростовской командой в 25-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) с отставкой испанского специалиста Гильермо Абаскаля с поста главного тренера красно-белых.
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