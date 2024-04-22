Тренер Балахнин о победе "Спартака" над "Ростовом": дальше некуда было падать

Бывший главный тренер "Ростова" Сергей Балахнин признался, что не стал бы связывать крупную победу московского "Спартака" над ростовской командой в 25-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) с отставкой испанского специалиста Гильермо Абаскаля с поста главного тренера красно-белых.