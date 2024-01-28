Учёные доказали, что письмо от руки развивает мозг

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Frontiers in Psychology, письмо от руки активизирует различные структуры мозга, что повышает его связность и способствует лучшему обучению по сравнению с печатью на клавиатуре.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии