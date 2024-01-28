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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

Учёные доказали, что письмо от руки развивает мозг

Учёные доказали, что письмо от руки развивает мозг

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Frontiers in Psychology, письмо от руки активизирует различные структуры мозга, что повышает его связность и способствует лучшему обучению по сравнению с печатью на клавиатуре.

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