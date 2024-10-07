Годовалой малышке из Краснодарского края необходимо курсовое лечение: нужна помощь!

Как рассказала Елена Молокопой, мама Катюши, кесарево сечение врачам пришлось провести из-за высокого артериального давления - потом доченьку практически два месяца выхаживали в реанимации, она была слабенькой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии