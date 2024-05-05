Протоиерей, отец Георгий: "Нужно всегда проводить какую-то работу над собой"

Для верующего человека нет такого понятия, как кризис, потому что с Богом ему всегда хорошо. Такое мнение высказал протоиерей, отец Георгий (Новиков), клирик Свято-Георгиевской церкви города Кишинёва, выступая в ток-шоу "Без галстуков с Александром Стахурским" на телеканале N4, передает Noi.