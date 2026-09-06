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Прогулка по заброшенному отелю Паттайи обошлась россиянке в 2,5 млн рублей

Прогулка по заброшенному отелю Паттайи обошлась россиянке в 2,5 млн рублей

История туристки из Якутии, которая вместе с дочерью и компанией подростков ночью отправилась исследовать заброшенную часть отеля в Паттайе, наконец завершилась .

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