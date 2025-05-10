В Москве заявили, что на время перемирия поставки нужно прекратить

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет ТАСС. «Если мы говорим о прекращении огня, то что мы будем делать с поставками оружия, ежедневно поступающими из США и европейских стран?» - отметил он в разговоре со СМИ.