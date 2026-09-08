"Троянский конь" России в Турции продолжает отравлять отношения внутри НАТО и окончательно рассорил Анкару с Израилем

Попытка разместить турков разместить С-400 "Триумф" в Сирии чуть не стала причинной локальной стычки турок и израильтян В последнее время опять пошли разговоры о продаже третьей стороне комплекса С-400 "Триумф", приобретенного Турцией в конце прошлого десятилетия.