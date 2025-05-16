Новгородцы отправили более 1 тонны помощи бойцам и жителям ДНР и ЛНР

Народный фронт Новгородской области отправляет более тонны гуманитарной помощи в Луганск и Донецк. Ветераны, предприниматели и школьники собрали необходимые вещи для бойцов и жителей, включая маскировочные сети, генераторы и продукты.
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