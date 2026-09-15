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Ротенберг о предложении Юрзинова ужесточить лимит в КХЛ: «Это уровни выше меня. Его желание – поддержать наших ребят. Мы должны делать все, чтобы они выигрывали конкуренцию у легионеров»

Первый вице-президент ФХР, главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг высказался о лимите на легионеров в Фонбет Чемпионате КХЛ.

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