«Не особо расстаемся», — ANNA ASTI о том, как они с мужем пережили слив откровенных фото

Завершение 2024 года стало для ANNA ASTI настоящим испытанием. Если говорить точнее, то уже летом девушка была вынуждена испытывать негативные эмоции из-за шантажа интимными фотографиями от недоброжелателей, которые те обнаружили у неё в телефоне.