Русская весна

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В Египте сделают мумию из акулы, убившей российского туриста

В Египте сделают мумию из акулы, убившей российского туриста

В Египте мумифицируют тигровую акулу, убившую на прошлой неделе российского туриста недалеко от пляжа в Хургаде, сообщает Daily Mail.

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