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"Готова и на электрика". Ирина Шейк рассказала о дочери от Брэдли Купера и личной жизни

"Готова и на электрика". Ирина Шейк рассказала о дочери от Брэдли Купера и личной жизни

Ирина Шейк рассказала о своей дочери Лее и личной жизни в новом интервью журналу Vogue Arabia.40-летняя супермодель призналась, что не считает себя идеальной матерью, но называет опыт родительства "прекрасным".

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