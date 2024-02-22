Филолог о скандалах с запретом книг: «Цензура не обретет советских масштабов»

Зима ознаменовалась сразу несколькими скандалами, связанными с литературой: из магазинов пропали романы писателей, поддержавших украинскую армию, некоторые библиотеки исключили авторов-иноагентов из каталогов, а на днях в Сеть слили список книг, якобы запрещенных за пропаганду ЛГБТ*-идеологии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии