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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Филолог о скандалах с запретом книг: «Цензура не обретет советских масштабов»

Филолог о скандалах с запретом книг: «Цензура не обретет советских масштабов»

Зима ознаменовалась сразу несколькими скандалами, связанными с литературой: из магазинов пропали романы писателей, поддержавших украинскую армию, некоторые библиотеки исключили авторов-иноагентов из каталогов, а на днях в Сеть слили список книг, якобы запрещенных за пропаганду ЛГБТ*-идеологии.

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