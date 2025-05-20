Маринуем лук с перцем. Идеальная закуска к шашлыку

Лук для шашлыка должен быть не только кисловатым, но и ароматным. Если соединить его с болгарским перцем, чесноком, кориандром и укропом, получится закуска с характером: пряная, сбалансированная и подходящая к жирному мясу.
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