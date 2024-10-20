Осенью рекомендуют употреблять блюда из тыквы

Тыква содержит витамин А, витамины группы B, витамин C, минералы (калий, магний и др.).«Оптимальное потребление калия может помочь снизить высокое артериальное давление, уменьшая риск развития сердечных заболеваний и инсульта», - добавил он.
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