Журналист из США Карлсон рассказал, почему не может поехать в Киев

Журналист из США Такер Карлсон рассказал, почему не может поехать в Киев. «Я мог бы хоть завтра приехать в Москву.
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