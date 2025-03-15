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Занимательный квиз: что именно ответили Екатерина II, Марк Твен и Наполеон на вопрос с подвохом

Занимательный квиз: что именно ответили Екатерина II, Марк Твен и Наполеон на вопрос с подвохом

Любите ли вы истории, которые заставляют задуматься, улыбнуться или даже восхититься неожиданным поворотом? В этом квизе мы собрали самые занимательные анекдоты из истории — с неожиданными и остроумными финалами.

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