Буквально позавчера маститый укрожурналист Дмитрий Гордон с широкими международными связями в самых высоких властных кабинетах сделал неожиданный и, я бы сказал, смелый прогноз.
Бесстрашный Гордон
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексей Тан
«Война закончится уже завтра, у меня есть информация. Я не сошел с ума"", — ======== Вот только они (евреи) ... уже по рождению, являются шизофрениками... в результате их постоянного родственного заключения браков... в прошлом. .. А заключение Американского психиатра... -"Более 8--ти% евреев больны шизофренией или являются носителем... этой "бациллы".
Ответить
3 час.
ВС
Валерий Старостин
ГОНДОН, ОН И В АФРИКЕ ГОНДОН.
Ответить
3 час.
Свежие комментарии