Бесстрашный Гордон

Алексей Тан

«Война закончится уже завтра, у меня есть информация. Я не сошел с ума"", — ======== Вот только они (евреи) ... уже по рождению, являются шизофрениками... в результате их постоянного родственного заключения браков... в прошлом. .. А заключение Американского психиатра... -"Более 8--ти% евреев больны шизофренией или являются носителем... этой "бациллы".