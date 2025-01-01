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Бесстрашный Гордон

Бесстрашный Гордон

Буквально позавчера маститый укрожурналист Дмитрий Гордон с широкими международными связями в самых высоких властных кабинетах сделал неожиданный и, я бы сказал, смелый прогноз.

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Комментарии
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Алексей Тан
«Война закончится уже завтра, у меня есть информация. Я не сошел с ума&quot;&quot;, — ======== Вот только они (евреи) ... уже по рождению, являются шизофрениками...  в результате их постоянного родственного заключения браков... в прошлом. .. А заключение Американского психиатра... -&quot;Более 8--ти% евреев больны шизофренией или являются носителем... этой &quot;бациллы&quot;.
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3 час.
ВС
Валерий Старостин
ГОНДОН, ОН И В АФРИКЕ ГОНДОН.
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3 час.

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