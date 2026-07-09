МЧС тушит по второму номеру пожар на Итальянской - тут находится театр Комиссаржевской. . В МЧС Петербурге рассказали подробности происшествия в доме 19 по Итальянской улице.
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МЧС тушит по второму номеру пожар на Итальянской - тут находится театр Комиссаржевской. . В МЧС Петербурге рассказали подробности происшествия в доме 19 по Итальянской улице.