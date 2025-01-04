Замена счетчиков воды: когда и как менять

Вместе с экспертами рассказываем об алгоритме действий при замене счетчиков воды в 2025 году, а также о сроках, ценах и нюансах Использование в квартире приборов учета холодной и горячей воды выгодно собственнику и помогает экономить на коммунальных услугах.