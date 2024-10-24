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Футболист Самедов заявил, что надо прийти на арену ради России, а не ради Брунея

Футболист Самедов заявил, что надо прийти на арену ради России, а не ради Брунея

Бывший полузащитник сборной России, а также московских "Локомотива" и "Спартака" Александр Самедов призвал болельщиков поддерживать национальную команду, несмотря на низкий уровень соперников в товарищеских матчах.

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