Футболист Самедов заявил, что надо прийти на арену ради России, а не ради Брунея

Бывший полузащитник сборной России, а также московских "Локомотива" и "Спартака" Александр Самедов призвал болельщиков поддерживать национальную команду, несмотря на низкий уровень соперников в товарищеских матчах.
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