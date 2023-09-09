А зачем они заканчивают МГИМО? Похоже, ответ на этот вопрос не знает никто

eс

elsa симсон

Родители платят, а чадо не всегда даже в ВУЗе появляется.... Мы же помним, как пиарилась и позиционировала себя Ксюша. Тусовки, эпатаж, торговля своим нижним бельем, скандальчики и наглость... Никакого представления о том, что воспитанным девушкам ее возраста такое демонстрировать просто неприлично... По-моему она и представления не имеет о приличии..... Да еще как : НА ВСЮ СТРАНУ!!! А чтобы знали и запомнили... Вот такими "семимильными" шагами и прямиком в журналистику. А все потому, что мама в ДУМ-е и вечный сенатор! Да и в журналистике не блещет. Вся ее работа сводится к беседам и вопросам... Настоящий умный, профессиональный журналист так не работает. Он прежде чем выдать материал "перелапатит" множество материала из многих источников, а потом уже свой материал готовит... Детки элиты просто в шкафчиках свои дипломы хранят, потому, что труд дипломата, или журналиста совсем не простой. Там должна быть ответственность и знания.... Ни того, ни другого им не хватает