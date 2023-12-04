На неделе в некоторых поселениях Астраханской области возможны перебои в теле- и радиовещании

В связи с внеплановыми профилактическими работами. Филиал РТРС «Астраханский ОРТПЦ» сообщает, что в связи с заменой ТВ передатчиков 1-го мультиплекса сети цифрового эфирного ТВ на ряде объектов вещания состоятся внеплановые профилактические работы с полным отключением технических средств: с.