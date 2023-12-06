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"Он позеленел": блогерша Коваль решила, что задела Якубовича шуткой про "Поле чудес"

"Он позеленел": блогерша Коваль решила, что задела Якубовича шуткой про "Поле чудес"

Блогерша Юлия Коваль уверена, что оскорбила ведущего программы "Поле чудес" (16+) Леонида Якубовича.Экс-ведущая популярного шоу "Орёл и решка" (12+) Юлия Коваль заявила, что однажды не слишком удачно пошутила над Леонидом Якубовичем.

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