Сегодня 7,8K прочитали В интервью NEWS.ru военный обозреватель полковник в отставке Геннадий Алехин рассказал, что происходит в зоне СВО под Харьковом, применяют ли ВСУ запрещенное химическое оружие против российских солдат и почему Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) ведут боевые действия по классической военной науке.