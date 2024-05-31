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Взятие Харькова, мобилизация, новая тактика РФ, бои за Волчанск: полковник Алехин раскрыл новости об СВО

Взятие Харькова, мобилизация, новая тактика РФ, бои за Волчанск: полковник Алехин раскрыл новости об СВО

Сегодня 7,8K прочитали В интервью NEWS.ru военный обозреватель полковник в отставке Геннадий Алехин рассказал, что происходит в зоне СВО под Харьковом, применяют ли ВСУ запрещенное химическое оружие против российских солдат и почему Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) ведут боевые действия по классической военной науке.

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