Как и из чего делают смесители для кухонь и ванных комнат

Из чего сделан смеситель, подающий воду в раковину или ванную? Вопрос, который нельзя игнорировать, если вам хочется установить красивое и удобное оборудование, способное исправно выполнять свои функции на протяжении многих лет.
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