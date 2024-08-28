Командование ВСУ пожалеет о вторжении в Курскую область, если потеряет Покровск

По словам военного обозревателя Дэвида Экса, потеря этого города в ДНР может привести к широкому краху украинской обороны на востоке, а значит, ВСУ могут пожалеть, что отправили свои силы в Курскую область вместо усиления позиций на покровском направлении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)