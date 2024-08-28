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Курские новости

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Командование ВСУ пожалеет о вторжении в Курскую область, если потеряет Покровск

Командование ВСУ пожалеет о вторжении в Курскую область, если потеряет Покровск

По словам военного обозревателя Дэвида Экса, потеря этого города в ДНР может привести к широкому краху украинской обороны на востоке, а значит, ВСУ могут пожалеть, что отправили свои силы в Курскую область вместо усиления позиций на покровском направлении.

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